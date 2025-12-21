Haberler

Yaşam Haberleri

Gençler buluştu: Sosyal sorunlara yeni nesil çözümler

Gençler buluştu: Sosyal sorunlara yeni nesil çözümler

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye, Kuzey Makedonya ve İtalya'dan gençleri 'Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi' kapsamında İstanbul'da bir araya getirdi. 10–18 Aralık tarihleri arasında GİF Safvetipaşa Yerleşkesi'nde düzenlenen atölyede gençler, proje yönetimi, sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık alanlarında eğitim aldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Paylaş







Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye, Kuzey Makedonya ve İtalya'dan gençleri "Fikirden Eyleme Gençlik Atölyesi" kapsamında İstanbul'da bir araya getirdi. 10–18 Aralık tarihleri arasında GİF Safvetipaşa Yerleşkesi'nde düzenlenen atölyede gençler, proje yönetimi, sosyal sorumluluk ve aktif vatandaşlık alanlarında eğitim aldı. Uluslararası katılımla gerçekleşen programda katılımcılar, sosyal sorunlara yönelik yenilikçi proje fikirleri geliştirerek jüriye sundu. Programın kapanışında konuşan TÜRGEV Genel Müdürü Dr. Selim Gençal, "Gençlerin fikirlerini sorumluluk bilinciyle projeye dönüştürmesini ve toplumsal fayda üretmesini önemsiyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN