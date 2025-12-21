Genç kızı başından vuran o caniye müebbet istendi
Aydan'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan, erkek arkadaşı Efe Fidan tarafından zeytinlikte tabancayla başından vurularak hayattan koparıldı. Katil, tutuklandı. Efe Fidan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Efe Fidan'ın yargılamasına 12 Mart 2026 tarihinde başlanacak. Öte yandan Efe Fidan'a uyuşturucudan da soruşturma başlatıldı.