Gelin-kaynana restleşti: Evlilik biterse haklarımı alırım

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. Programda bu hafta şunlar yaşandı; Final günü yemekte yapılan hata herkesi şok etti. Büyük ödülün olduğu gün hata yapan masa ne yapacağını şaşırdı. Yeşim'in evliliğinde yaşadığı sorunlar kayınvalidesi Beyhan hanımı kızdırdı. "Gelinim evliliğini bitirme kararı alırsa kayınvalidelik haklarımı alırım" diyen Beyhan hanım gelinine rest çekti. Bütün hafta topladığı puanlar ile final günü kazanan gelin Yeşim oldu.

