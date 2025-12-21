Evlilikle alakalı hukuki sorulara yanıtlar

Haberler

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Maalesef eşimden ayrılmaya karar verdim. Nedenini burada anlatma ihtimalim yok. Çok üzücü, yaralayıcı bir durumla karşılaştım. Ona çok kızgınım, manevi tazminat davası da açabilir miyim?

İlk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir. Burada kusurlu eş aleyhine hükmedilecek tazminatın miktarı ise eşin ekonomik durumuyla, kusurunun ağırlığıyla, karşı yanın maddi ve manevi zararıyla orantılı bir şekilde hakimin takdirindedir. Hakim, kusur ne olursa olsun, kusurlu eşin ekonomik açıdan mahvına sebep olabilecek derecede ağır, veyahut da kusurlu eşin ekonomik gücü karşısında oldukça komik sayılabilecek bir tazminata hükmetmeyecektir. Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler. Kural olarak eşit paylaşım yapılır. Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir.

EVLİLİK PLANIM VAR

Maalesef ayrılık davası 3 yıldır bitmedi. Yeni biriyle tanıştım, evlenmek istiyorum. Yasal olarak bu durumu bana karşı koz olarak kullanabilirler mi?

Yargıtay 2015'te verdiği kararla, "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğunu, boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağını belirtmiştir. Yani boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Eşiniz ikinci bir dava açmak ve mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.

KREDİ ALMIŞ HABERİM YOK

Bir süre önce eşimin bana haber vermeden kredi aldığını öğrendim. Böyle bir hakkı var mı?

Borçlar Kanunu'na getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak, diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. 2013 yılında bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;



Ticaret siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,

Ticaret şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,

Meslek siciline kayıtlı esnafın mesleki faaliyeti ile ilgili,

5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalarca Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,

Tarım kredi, tarım satış, kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızasının aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir.

