Haberler

Yaşam Haberleri

Çilingir sofrasında kan döktü! 'Ölmüş anneme küfretti'

Çilingir sofrasında kan döktü! 'Ölmüş anneme küfretti'

Tokat'ta yaşayan Orhan Kocataş ile evinde birlikte içki içtiği arkadaşı İdris A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. İdris A., 4 el ateş ederek Orhan Kocataş'ı başından vurdu. Kocataş kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Paylaş







Tokat'ta yaşayan Orhan Kocataş ile evinde birlikte içki içtiği arkadaşı İdris A. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Gerilim giderek arttı. İdris A., 4 el ateş ederek Orhan Kocataş'ı başından vurdu. Kocataş kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Polis, İdris A.'yı 1 suç aletiyle birlikte yakaladı. Katil zanlısının, emniyetteki ifadesinde, "Ölmüş anneme küfredince kendime hakim olamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Haber: Erdoğan Öztürk

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN