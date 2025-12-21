Haberler

Yaşam Haberleri

Askerlikte yenilik: Çocuk sayısına göre avantaj sağlanacak!

Askerlikte yenilik: Çocuk sayısına göre avantaj sağlanacak!

BakanGüler, 'Aile Yılı' kapsamında; 3 çocuklu ailelerin bir çocuğunun, 4 çocuklu ailelerin ise iki çocuğunun istediği yerde askerlik yapması gibi bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Paylaş







Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Güler, askerlik sistemine yönelik dikkat çekici bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu. Güler, 3 çocuğu bulunan ailelerde bir çocuğun, 4 çocuğu bulunan ailelerde ise iki çocuğun askerlik görevini kendi istedikleri yerde yapabilmesine imkan tanıyacak bir uygulamanın gündemde olduğunu ifade etti. Güler "Bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı olarak ilan edildi. Bu konuyla ilgili MSB olarak neler yapabiliriz diye çalışıyoruz. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE:

Bu süreç bir fırsat. Süreç terör örgütünün değil, devletin istediği şekilde devam edecek.



VURULAN İHA:

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'de İHA ve İDA'lar kullanılıyor. Vurduğumuz İHA kontrolden çıkmış bir hava aracı.



GAZZE:

İstikrar Gücü'nde yer alma kararlılığımızda değişiklik yok. Ancak İsrail istemiyor. Gönderilecek birliğimiz dâhil bütün hazırlıklarımızı yaptık.

YUNANİSTAN VE ADALAR:

Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin anlaşma imzalaması bizim için tehdit oluşturamaz. Çok fazla heveslenmesinler.



UÇAK TEDARİKİ

CAATSA yaptırımlarını Türkiye ve ABD çözecektir. F-16 tedariki konusunda sorun görmüyoruz. Önceliğimiz F-35'lerde. İngiltere'den, 2032'ye kadar 20 adet yeni üretim Eurofighter alacağız. Katar'dan alacağımız uçaklar hazır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yaşar Güler