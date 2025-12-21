Haberler

5 yıldır evden çıkamıyor! Tek bacağı 130 kilo!

Engin Akbadal, 12 yıl önce fil hastalığına yakalandı. 300 kiloya ulaştı. Tedavisi için 12 milyon lira gerektiğini söyleyen adam, dert yandı: 5 yıldır dışarı çıkamıyorum. Eşimle el ele gezmek istiyorum.

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Kayseri'de yaşayan Engin Akbadal, yaklaşık 12 yıl önce bir anda kilo almaya başladı. Durumu sebebiyle işine devam edemeyen Akbadal'a, başvurduğu hastanelerde başta teşhis koyulamadı. Bir süre sonra halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödem olduğu anlaşıldı. Geçen süreçte tedavi edilemeyen Akbadal, yatağa bağımlı hale geldi. 5 yıldır evden çıkamayan Engin Akbadal, 300 kiloya ulaştı.

'BİR BACAĞIM 130 KİLO'

Engin Akbadal, "Bu hastalığı bilmeyene anlatmak zor. En son dışarı çıkalı 5 sene oldu sanırım. 1,5 sene öncesine kadar balkona çıkabiliyordum. Tek bacağım zaten 120- 130 kilo" dedi.

12 MİLYON TL GEREKLİ

Hastalığının tedavisi için 12 milyon TL gerektiğini söyleyene Engin Akbadal, "Yardım kampanyası için valiliğe başvurduk ama onay alamadık. Eşimle kol kola girip, caddede gezmek isterim. En azından bir yere gidip arkadaşlarımla sohbet etmeyi, çay, kahve içmeyi, kendi kafama göre gezmeyi çok isterim" dedi.

