2026’ya hazır! Fotoğraflarını oğlu çekiyor

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025

Petek Dinçöz, yeni yıl çekimleri için bulunduğu bir ajansta 14 farklı kıyafet denerken görüntülendi. Bu kıyafetlerden ikisiyle çekim yapıldığını belirten Dinçöz, ilişkisinin güzel gittiğini ve oğlunun kendisini ziyarete geldiğini söyledi. İki fotoğrafını da oğlunun çektiğini ifade eden Dinçöz, 2025'in kendisi için oldukça iyi geçtiğini dile getirirken 2026'dan da umutlu olduğunu belirtti.

