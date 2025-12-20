Haberler

Yerde buldukları 1,3 milyonluk altını sahibine teslim ettiler

Bağcılar’da yolda yürüyen iki arkadaş, yerde buldukları 1 milyon 300 bin lira değerindeki altını sahibine teslim etti.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

İstanbul Bağcılar'da 2 çocuk yerde değeri yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olan içi altın dolu kese buldu. Bunun üzerine çocuklar keseyi çevredeki bir esnafa götürdü. Kesenin içindeki kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu bulan 2 çocuk ve esnaf altınları sahibine teslim etti. Altınların sahibi, keseyi bulan çocuklara ödül verdi.