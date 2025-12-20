Oksijene bağlı yaşamda umut ve sanat
Konya’da doğuştan kemik bozukluğu ve KOAH hastası olan 22 yaşındaki Berkan Ali Vural, üç yıldır oksijene bağlı ve yatağa bağımlı yaşamasına rağmen hayata tutunmaya devam ediyor.
Konya'da doğuştan kemik bozukluğu ve KOAH hastası olan ve bugüne kadar 2 roman 1 de şiir kitabı yazan 22 yaşındaki Berkan Ali Vural, 3 yıldır oksijene bağlı yatağa bağımlı halde yaşıyor.
Ne olursa olsun pes etmeyen Berkan Ali, rahatsızlığı ilerlemesine rağmen aldığı online derslerle karakalem ve resim çalışmaları yapmayı öğrendi. Vural, "Yatağımda boş boş yatıp ölümün gelmesini bekleyemem" dedi.