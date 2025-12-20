Haberler

Yaşam Haberleri

Manavgat’ta genç adamın ani ölümü ailesini yasa boğdu

Manavgat’ta genç adamın ani ölümü ailesini yasa boğdu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde rahatsızlanarak kusmaya başlayan oto tamircisi Tanverdi Salmanov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

Paylaş







Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle yaşayan oto tamircisi Tanverdi Salmanov, dün gece rahatsızlanarak, kusmaya başladı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen Salmanov, kalp masajı yapılarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanverdi Salmanov, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlunu ölüm haberi ile yıkılan baba Nebi Salmanov, oğlunun uyuduktan 30 dakika sonra kusmaya başladığını ve boğularak hayatını kaybettiğini söyledi. Salmanov'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Acılı baba, "Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin" dedi.

Haber: Erdoğan Öztürk