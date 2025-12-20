Haberler

Yaşam Haberleri

Kandilli uyardı: İstanbul’a kar geliyor

Kandilli uyardı: İstanbul’a kar geliyor

İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara’da hava soğuyacak. 29 ve 30 Aralık’ta da İstanbul beyaza bürünecek...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

Paylaş







Marmara bölgesi için kar alarmı... Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul için kar yağışı ihtimaline dikkat çekti. Küresel tahmin modellerine göre ayın 28'inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları düşüreceğini belirten Adil Tek, 29 ve 30 Aralık'ta yağışların kar şeklinde görülebileceğini, kar yağışının 2 Ocak'a kadar devam edeceğini söyledi.

Tek, "Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Bu 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz" dedi.