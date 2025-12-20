Kadıköy’de günlük kiralık dairede iki ölü: Tabanca ve intihar notu bulundu

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 15:46

Olay, dün akşam saatlerinde Osmanağa Mahallesi Nihal Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre; Yavuz Akan ve Demet Altan günlük kiralama şirketinden daireyi 4 günlüğüne kiraladı. Sürenin dolması üzerine dairenin sahibi Yavuz Akan'ı aradı. Telefon aramalarına cevap alamayan daire sahibi eve geldi. Zili çalan ev sahibi kapının açılmaması üzerine dairenin camını kırarak eve girdi.

İstanbul Kadıköy'de bir dairede Yavuz Akan (47) ve Demet Altan (43) başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Evde yapılan aramalarda, cesetlerin yanında tabanca ve intihar notu bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri (DHA)

KANLAR İÇİNDE YATTIKLARINI GÖRDÜ

Yavuz Akan ve Demet Altan'ın evin salonunda kanlar içinde yattığını gören daire sahibi durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetlerin yanında tabanca da bulundu.

İNTİHAR NOTU BULUNDU

Öte yandan evde yapılan aramada, Yavuz Akan'ın intihar notu da bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.