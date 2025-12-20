Haberler

Yaşam Haberleri

Eski milli basketbolcu Ediz Baksi hayatını kaybetti

Eski milli basketbolcu Ediz Baksi hayatını kaybetti

İzmir’de Karşıyaka Belediye Spor Kulübü Başkanı, eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi (58), evinin 4’üncü katından düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Baksi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

Paylaş







İzmir'de Karşıyaka Belediye Spor Kulübü Başkanı, eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baksi (58), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin 4'üncü kattaki dairesinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ediz Baksi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın intihar ihtimali üzerinde durulurken, kesin nedenin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.