Emine Erdoğan'dan bağımlılıklara karşı güçlü mesaj: "Aile en güçlü kaledir"

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesi'ne katıldı. Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bugün dünyada 15 yaş üstü 1,3 milyar insan tütün, 400 milyon insan alkol, 292 milyon insan madde bağımlısı olarak yaşamını sürdürüyor.

Bağımlılık endüstrisi her gün büyüyor, her an bir insanı daha tuzağına düşürüyor. Kumara 'oyun', alkole, uyuşturucuya, sosyal medyaya 'eğlence' diyerek masum maskeler takan karanlık bir düzenle karşı karşıyayız.

Ancak biliyoruz ki bu maskelerin ardında son derece trajik hayatlar ve büyük yıkımlar yaşanıyor. Özgürlüğü tüm isteklerin sınırsızca tatmin edilmesi ve canının istediğini yapabilme gücü olarak empoze ediyor. Halbuki gerçek özgürlük sınır koyabilmektir. Geçen zamanın, boşa harcanan tek bir dakikanın bile telafisi mümkün değilken, koca bir insan ömrü türlü türlü bağımlılıklarla heba ediliyor. Bir örnek vermek gerekirse, ülkemizde günlük ortalama sosyal medya kullanımı yaklaşık 3 saattir. Bu, her ay koskoca 90 saatin ziyan edilmesi demek. Bilhassa gençlerde, aktivite ve anlamlı uğraş eksikliğinin, onları bağımlılıklara yatkın hale getirdiği biliniyor.

Bu noktada Yeşilay'ımızın önleme faaliyetlerini çok kıymetli buluyorum. 106 spor kulübünde 3 bin 901 çocuk ve gençten oluşan sporcularımız, harika başarılara imza atıyorlar. Kazandıkları 142'si yerel, 5'i uluslararası toplam 147 madalyayla gerçekten gurur duyuyoruz. Bağımlılıkların hiçbirine geçit vermeyen en güçlü kale ailedir. Aile, her mensubu için sığınılacak tek liman olduğunda şüphesiz ki insan hayatın fırtınalarında daha az savrulur.