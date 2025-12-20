Haberler

Bağ evinde dehşet veren cinayet! "Hatırlayamadığım kadar vurdum"

Kocaeli'de bağ evi sahibi olan İsa Turgut Y.C.B. (17) ve Nazir Bayır (19) tarafından kazma ve balta ile vurularak öldürüldü. Turgut'un Bayır'a cinsel tacizde bulunduğunu bu sebeple öldürdüklerini iddia ettiler. Otopsi sonucunda Turgut'un 24 adet kesici ve ezici aletle yaralandığı ve bunlardan beşinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025 09:09

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir bağ evinde, balta ve kazmayla İsa Turgut'un (35) öldürüldüğü olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Savcı, olaya ilişkin tutuklanan Y.C.B. (17) hakkında 15 yıla kadar, Nazir Bayır (19) hakkında ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istedi. BALTA VE KAZMA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ Olay, 19 Ocak'ta Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Okçapınar mevkisindeki ormanda bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evinin sahibi İsa Turgut, yanında bulunan Y.C.B. ve kuzeni Nazir Bayır tarafından balta ve kazma ile vurularak öldürüldü. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan Y.C.B. ve Nazir Bayır, emniyet ve savcılık ifadesinde İsa Turgut'un, Bayır'a cinsel tacizde bulunduğunu, bu yüzden öldürdüklerini iddia etti. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İsa Turgut (DHA) BİRLİKTE BAĞ EVİNE GİTTİLER Olay ile ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Y.C.B.'nin ifadesi de yer aldı. Kuzeni Bayır ile birlikte Kocaeli'ye geldikleri ve kalacak yer bulamadıkları için cami ve mescitte yattıklarını anlatan Y.C.B., arkadaşı aracılığıyla tanıştıkları İsa Turgut'un kendilerine bağ evinin olduğunu söylediği ve orada kalabileceklerini belirtmesi üzerine bağ evine gittiklerini anlattı.