Ankara’da trafik isyanı: Trafik İstanbul’u aratmadı

Ankara’da trafik, ulaşım sorunu olmanın ötesine geçerek günlük yaşamı zorlaştıran bir çileye dönüştü. Sabah evden çıkıp akşam dönen vatandaşlar, navigasyon uygulamalarında neredeyse tek bir renk görüyor: kırmızı.

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2025

Ankara'da trafik çilesi bitmek bilmiyor. Başkentte trafik ulaşım sorunu olmaktan çıktı sosyolojik bir deneye dönüştü. Sabah saatlerinde yola çıkıp akşam eve dönen Ankaralılar uygulamalara bakınca artık tek bir renk görüyor 'kırmızı'. Üniversite öğrencisi Ecem Mina Koç, "Trafik baştan aşağı bir çile" dedi. Ahmet Güçlü ise "Ankara'da trafik İstanbul'u geçmiş durumda" yorumunu yaptı.