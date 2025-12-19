Haberler

SMA’lı Teoman için esnaftan seferberlik

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde SMA Tip 1 teşhisi konulan 5 aylık Teoman bebek için başlatılan yardım kampanyasına erkek kuaförleri destek verdi. Dokuz esnaf, bir günlük cirolarını bağışlarken aile, tedavi için gerekli tutarın yüzde 60’ına ulaşıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2025

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin 5 aylık bebekleri Teoman'a, doğduktan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinden, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailesi, yardım kampanyası başlattı. Erkek kuaförleri Teoman için seferber oldu. 9 esnaf, 1 günlük cirolarını bebeğin kampanyasına bağışladı. Teoman'ın dedesi İsmail Kuralay, "Paranın yüzde 60'ına ulaştık. Zamanımız giderek daralıyor" dedi.