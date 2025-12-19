takvim-logo

SMA’lı Teoman için esnaftan seferberlik

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde SMA Tip 1 teşhisi konulan 5 aylık Teoman bebek için başlatılan yardım kampanyasına erkek kuaförleri destek verdi. Dokuz esnaf, bir günlük cirolarını bağışlarken aile, tedavi için gerekli tutarın yüzde 60’ına ulaşıldığını açıkladı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr GAZETE
SMA’lı Teoman için esnaftan seferberlik

Aydın Kuşadası'nda yaşayan Yağmur-Enis Talha Çiftçi çiftinin 5 aylık bebekleri Teoman'a, doğduktan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinden, SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Ailesi, yardım kampanyası başlattı. Erkek kuaförleri Teoman için seferber oldu. 9 esnaf, 1 günlük cirolarını bebeğin kampanyasına bağışladı. Teoman'ın dedesi İsmail Kuralay, "Paranın yüzde 60'ına ulaştık. Zamanımız giderek daralıyor" dedi.