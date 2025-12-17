Yozgat’ta otomobil apartman bahçesine uçtu: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025 14:09

Kaza, sabah saatlerinde Köseoğlu Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 06 DNH 14 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp yaklaşık 2 metre yükseklikten apartman bahçesine uçtu. Kazada sürücü ile yanındaki B.Ç.Ş., M.Ç. ve N.E.V. yaralandı.

Otomobil (DHA)

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza anı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.