Tekirdağ'da elektrikli skuter kazası: Kamyonet sürücünün ayağını çiğnedi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde devrilen elektrikli skuterin sürücüsü, karşı yönden gelen kamyonetin ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen elektrikli skuterin sürücüsü Ş.G.'nin (45) ayağının üstünden kamyonet geçti. Ş.G.'nin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Kaza, ilçenin Deri Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında seyir halinde olan Ş.G.'nin kullandığı skuter devrildi. Bu sırada karşı yönden gelen kapalı kasa kamyonet Ş.G.'nin ayağının üzerinden geçti. Kazada Ş.G. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonetin, ismi öğrenilemeyen sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

