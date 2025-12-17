Haberler

Yaşam Haberleri

Şüpheli zenginliğe soruşturma! Paralar önce kişisel hesaba ardından şirketlere aktarılmış

Şüpheli zenginliğe soruşturma! Paralar önce kişisel hesaba ardından şirketlere aktarılmış

Dijital Medya platformu GAİN Medya’ya “Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama” soruşturması başlatıldı. 1 milyarı aşan şüpheli para trafiği olduğu anlaşıldı. Ticari mallara el konuldu ve GAİN Medya dahil 7 şirkete kayyum atandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Paylaş







Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından Anahat Holding Bünyesi'ndeki GAİN Medya'ya yönelik inceleme başlatıldı. Rapora göre şirket ortaklarından Berkin Kaya'nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildi. "Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama" soruşturması başlatıldı.

KAYA DEVRALDI

Kaya'nın yoğun SWIFT işlemleri yaptığı ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu da raporlara yansıdı. Yapılan incelemelerde, 2020 yılında kurulan GAİN Medya AŞ'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında şirkete yaklaşık 450 milyon TL tutarında nakit, EFT/havale ve döviz girişinin olduğu tespit edildi. 29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, şirket finansmanının ağırlıklı olarak yüklü nakit girişleri ile yurt dışı transferlerden sağlandığı belirtildi. Öte yandan, 12 Aralık 2024'te Selahattin Aydın tarafından 10 milyonluk sermaye ile kurulan Anahat Medya AŞ'nin, 22 Ocak 2025'te GAİN Medya AŞ'yi 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı gün şirket sermayesinin 470 milyon TL'ye çıkarıldığı belirlendi. Anahat Medya AŞ'nin 2025 yılı boyunca GAİN Medya AŞ'ye 1 milyar 76 milyon TL tutarında para transferi yaptığı, bu işlemlerin Aydın'ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla finanse edilerek kısa sürede şirkete aktarıldığı tespit edildi.

Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Haber: Deniz Yusufoğlu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN