Kağıthane’de şiddet vahşeti! Genç kadın sokak ortasında silahla tehdit edildi

Bilal E., kendisinden ayrılmak isteyen eşi Yağmur’a sokak ortasında tekme ve yumruklarla saldırdı. Kadının başına silah dayadı. Ağlayarak çığlık atan kadın, “Yardım edin, polisi çağırın” diye bağırdı. Cani, yakalandı.

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

İstanbul Kağıthane'de 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Yağmur S.E. (21), şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.'den (21) ayrılmak istedi. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.'nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi. Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti.

TEHDİTLER YAĞDIRDI

Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yağmur S.E.'nin emniyete giderek Bilal E.'den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bilal E., silahla yakalandı. Gözaltına alınan Bilal E. 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı.

