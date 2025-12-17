Haberler

Bahis reklamlarına yasak geliyor! 15-18 yaş arası çocuklar korunacak

Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasağının benzeri bahis için de uygulanacak, bu konuda yasal düzenlemeye gidilecek...

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2025

Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor. Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek. İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak. Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenleme de gerçekleştirilecek.

