Baba ve kızın ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Evde ölü bulunmuşlardı

Bursa'da, 2 katlı bir binada 28 yaşındaki Kübra ve 55 yaşındaki babası Nazmi Aybey'in evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kız yatakta hareketsiz baba çatıda asılı halde bulunmasının üzerine otopsi işlemleri yapıldı ve babanın önce kızını boğarak öldürdüğü ardından kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı evde Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları tarafından ölü halde bulundu bunun üzerine durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Kübra Aybey (İHA)Kübra Aybey (İHA)

KIZINI BOĞDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Olay yerine gelen ekipler Nazmi Aybey'i çatı katında asılı halde, Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü buldu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Nazmi Aybey (İHA)Nazmi Aybey (İHA)

ANNE VE KIZ KARDEŞLER EVDE YOKTU

Otopsi bulguları ve yürütülen soruşturma kapsamında, Nazmi Aybey'in kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi. Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve diğer kız kardeşlerin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.

İÇİNE KAPANIK BİR RUH HALİ SERGİLEDİ

Mahalle sakinleri ve akrabalar, Nazmi Aybey'in son günlerde içine kapanık bir ruh hali sergilediğini, ancak herhangi bir sorununu çevresiyle paylaşmadığını ifade etti. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen bir probleminin olmadığı belirtildi.

Baba ve kızının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

