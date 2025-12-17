Baba ve kızın ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Evde ölü bulunmuşlardı

İÇİNE KAPANIK BİR RUH HALİ SERGİLEDİ

Mahalle sakinleri ve akrabalar, Nazmi Aybey'in son günlerde içine kapanık bir ruh hali sergilediğini, ancak herhangi bir sorununu çevresiyle paylaşmadığını ifade etti. Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen bir probleminin olmadığı belirtildi.

Baba ve kızının cenazelerinin, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

