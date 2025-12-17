Baba ve kızın ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Evde ölü bulunmuşlardı
Bursa'da, 2 katlı bir binada 28 yaşındaki Kübra ve 55 yaşındaki babası Nazmi Aybey'in evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Kız yatakta hareketsiz baba çatıda asılı halde bulunmasının üzerine otopsi işlemleri yapıldı ve babanın önce kızını boğarak öldürdüğü ardından kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki katlı evde Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları tarafından ölü halde bulundu bunun üzerine durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.
KIZINI BOĞDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ
Olay yerine gelen ekipler Nazmi Aybey'i çatı katında asılı halde, Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü buldu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ANNE VE KIZ KARDEŞLER EVDE YOKTU
Otopsi bulguları ve yürütülen soruşturma kapsamında, Nazmi Aybey'in kızını boğarak öldürdükten sonra intihar ettiği değerlendirildi. Ailenin 3 katlı binada birlikte yaşadığı, anne ve diğer kız kardeşlerin olay sırasında evde olmadığı öğrenildi.