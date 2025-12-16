Bursa’da acı olay! Baba ve kızı evlerinde ölü bulundu
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir süredir kendilerinden haber alınamayan 55 yaşındaki baba ile 28 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı baba ve kızı evlerinde ölü bulundu. Yakınları gözyaşı dökerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
BABA İLE KIZI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Olay, saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. Nazmi Aybey (55) ile kızı Kübra Aybey'den (28) bir süredir haber alamayan yakınları eve gitti. Eve giren yakınları Kübra Aybey'i ise yatakta hareketsiz halde, baba Nazmi Aybey'i ise çatı katında asılı halde buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Nazmi ve Kübra Aybey'in cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.