Fatih’te esnaf kavgası: Tekmeli yumruklu tartışma kamerada
İstanbul Fatih’te iki esnaf, iş yerlerindeki alan tartışması nedeniyle tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Fatih'te 2 esnaf arasında iş yerlerindeki alan işgali nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edilirken, kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Saldırıya uğradığını öne süren esnaf Mustafa Çelik, "5 adamını yanına alarak kendi dükkanım içerisinde beni tartaklamaya başladı. Ardından kardeşim ve elemanların araya girmesiyle olay büyüdü. Dolayısıyla nefsi müdafaa olarak kendi alanımızı ve onurumuzu korumak için karşılık verdik" dedi.
TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA
Olay, 13 Aralık Cumartesi günü, saat 20.00 sıralarında Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yan yana dükkanları bulunan esnaflar S.D., B.K. ile S.E. arasında iş yerlerinin önündeki alan işgali nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Esnafların yakınlarının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirlerine saldırmaya devam etti. Kavga çevredeki kişilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri geldi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olaya karışan S.E. ve S.D.yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.