Zonguldak’ta bakış kavgası kanlı bitti! Tekel önünde bıçaklı dehşet

Cem Çakı, kendisine ‘Eşime neden baktın’ diyen Murat Yangun’u çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Araya girmek isteyen tekel bayi işletmecisi H.G.’yi de yaraladı.

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025

Korkunç olay, önceki akşam Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. Cem Çakı, 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun ile tartıştı. Cem Çakı, alışveriş için tekel bayisine yönelen Murat Yangu'ya cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun ile kolundan yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı ise olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybetti. H.G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cem Çakı'nın 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Polise kimsenin eşine bakmadığını, Murat Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını ve ayırmaya gelen tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. Yangun'un ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cem Çakı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

