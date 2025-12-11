Yer: Sarıyer! Trafikte tekme tokat kavga: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 16:50

Sarıyer 'de trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Sarıyer'de trafikte sürücülerin yol verme kavgası kamerada (Fotoğraf: DHA)

İddiaya göre, trafikte aynı yönde seyir halinde olan servis şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.