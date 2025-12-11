Haberler

Şehit mühendis Zahide Ekici’nin kızı Ece Naz pilotluk hayaliyle THY’de ağırlandı

TUŞAS’a düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin kanseri yenen 10 yaşındaki kızı Ece Naz Ekici, THY uçağına binerek pilot koltuğuna oturdu. Ekici, “Hayalime adım adım yaklaşıyorum” dedi

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) 23 Ekim 2024'te düzenlenen terör saldırısında mühendis Zahide Güçlü Ekici şehit oldu. Ekici'nin kanser tedavisi gören kızı Ece Naz, hastalığı 10 yaşında yendi. En büyük hayali 'Hürkuş' uçaklarında pilotluk yapmak olan Ece Naz, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ı ziyaret etti. Bolat, ileride pilot olmak isteyen Ece Naz'ı THY hangarlarında gezdirdikten sonra uçakta pilot koltuğuna oturttu. Bolat, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Bolat, "Ziyaretimize, Türk Hava Yolları'nda ikinci pilot olarak görev yapan ve havacılık sevgisini teknisyen babasından devralmış Başak Bensu Bayramoğlu da katılmıştı. Bolat, "Ece Naz, pilotlukla ilgili merak ettiği tüm soruları kendisine sorarken, havacılığın aslında bir kuşaktan diğerine aktarılan güçlü bir tutku olduğunu bir kez daha görmüştük. Küçük yaşına rağmen büyük hedefler koyan Ece Naz'ın bir gün Türk havacılığının gökyüzündeki gururu olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerle paylaştığım fotoğraf karelerinin, tüm çocuklarımıza ve gençlerimize hayallerinin peşinden gitmek için cesaret vermesini diliyorum. Cenab-ı Allah'tan rahmet dilediğimiz şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin emanetine sahip çıkmayı ise bir borç biliyoruz" dedi.

