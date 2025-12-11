Haberler

Yaşam Haberleri

Ekipler ahır diye girdi, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu: Tesisten her ay 10 milyon TL para kazanmışlar

Ekipler ahır diye girdi, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu: Tesisten her ay 10 milyon TL para kazanmışlar

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde denetim ekipleri, ahır görünümlü bir yapıda kaçak elektrikle çalışan gizli kripto madenciliği tesisi ortaya çıkardı. Tesisin aylık elektrik tüketiminin yaklaşık bin çeyrek altın (yaklaşık 10 milyon TL) değerine ulaştığı belirlendi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 13:49

Paylaş







Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan denetim sırasında kaçak elektrik ile kripto üretimi yapılan gizli tesis ortaya çıktı. Ahır görünümlü tesisin elektrik maliyetinin aylık yaklaşık 1000 çeyrek altına eş değer olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Hilvan ile Siverek ilçeleri arasında yer alan Aşağıkucak Mahallesi kırsalında, briketlerle örülmüş ahır görünümlü tesiste kripto para madenciliği yapıldığı ortaya çıktı.

Foto: İHA Yapay zekâ destekli dronlarla yapılan denetimde ahır şeklinde tasarlanmış bir yapının içerisinde, 1.600 kWh gücünde kaçak trafo olduğu anlaşıldı. Ahır görünümlü tesiste, kripto para üretimi için gerekli olan elektriğin kaçak trafo üzerinden sağlandığı tespit edildi.