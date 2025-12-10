Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da dehşet! Anne ve küçük çocuğun ağzını bantladılar: 200 bin TL'lik ürün çaldılar

İstanbul'da dehşet! Anne ve küçük çocuğun ağzını bantladılar: 200 bin TL'lik ürün çaldılar

İstanbul Arnavutköy’de motosikletli iki şüpheli, silah zoruyla girdikleri evde anne ve 4 yaşındaki kızını darp edip ağızlarını bantladı. 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtılar. Aile şüphelilerden şikayetçi olacaklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 10:55

Paylaş







İstanbul Arnavutköy'de iki kişi, silah zoruyla girdikleri evde 4 yaşındaki çocuk ile annesini darp edip ağızlarını bantladı. Şüpheliler, 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alarak kayıplara karıştı. Olayda darp edilen çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerden görüntü (İHA) 200 BİN LİRA ZİYNET EŞYASI VE DÖVİZİ ALARAK KAÇTILAR Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Simya Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle gelen iki şüpheli, Suriye uyruklu bir ailenin yaşadığı daireye silah zoruyla girdi. Şüpheliler evde bulunan anne Rengin H. (44) ile 4 yaşındaki kızı Nura M.'yi darbedip ağızlarını bantladı. O sırada eve gelen 20 yaşındaki Murat M. de şüphelileri durdurmak isteyince darbedildi. Şüpheliler toplam değeri yaklaşık 200 bin lira olan ziynet eşyası ve dövizi alarak motosikletle kaçtı.