Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul'da adliyede velayet davası sonrası tehditler havada uçuştu! "Hepinizi öldüreceğim kefenlerinizi hazırlayın"

İstanbul'da adliyede velayet davası sonrası tehditler havada uçuştu! "Hepinizi öldüreceğim kefenlerinizi hazırlayın"

Bakırköy Adliyesi’nde 4 yaşındaki N.Ş.B.’nin velayet duruşması sonrası iki aile arasında kavga çıktı. Baba Ebubekir Baran’ın ağabeyi Mehmet Baran karşı tarafın yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Baran, saldırganları azmettiren Muhammed Can S.'nin “Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın” diye tehdit ettiğini söyledi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 11:39

Paylaş







Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Binası'nda 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için görülen dava sonrası Ebubekir Baran (28) ve ölen eşi Sema Nur S.'nin (24) ailesi arasında adliye koridorunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran (31), karşı tarafın yakınları Ş.S.T. (17) ile S.A. tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Bakırköy Adliyesi'nde velayet davası sonrası yumruklu kavga: "Hepinizi öldüreceğim" Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Baran yaptığı açıklamada, "Saldırganları azmettiren Muhammed Can S., 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' diyerek tehditler savurdu" dedi. Ebubekir Baran'ın Haziran ayında eski eşi Sema Nur S.'nin ölümüyle sonuçlanan süreçte hedef alınarak, kayınbiraderi tarafından kaldırım taşıyla saldırıya uğradığı öğrenildi.

Bakırköy Adliyesi'ndeki velayet davası sonrası tartışma büyüdü (Foto:DHA) TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Ebubekir Baran ve ailesi, vefat eden eski eşi Sema Nur S.'nin annesi Şenses S. (47), kızkardeşi Seda Nur S. (24) ve yakınlarıyla koridorda karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda karşı tarafın yakınları olduğu iddia edilen Ş.S.T. ile S.A., Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran'a yumruk attı. Koridorun karıştığı kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Taraflar ardından adliyeden ayrıldı. KAYINBİRADERİ DIŞARIDA TEHDİT ETTİ Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından dışarı çıkan Ebubekir Baran, burada eski eşinin kardeşi Muhammed Can S. (21) tarafından 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Baran'ın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.