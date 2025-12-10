İstanbul'da adliyede velayet davası sonrası tehditler havada uçuştu! "Hepinizi öldüreceğim kefenlerinizi hazırlayın"
Bakırköy Adliyesi’nde 4 yaşındaki N.Ş.B.’nin velayet duruşması sonrası iki aile arasında kavga çıktı. Baba Ebubekir Baran’ın ağabeyi Mehmet Baran karşı tarafın yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Baran, saldırganları azmettiren Muhammed Can S.'nin “Hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın” diye tehdit ettiğini söyledi.
Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Binası'nda 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için görülen dava sonrası Ebubekir Baran (28) ve ölen eşi Sema Nur S.'nin (24) ailesi arasında adliye koridorunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran (31), karşı tarafın yakınları Ş.S.T. (17) ile S.A. tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Baran yaptığı açıklamada, "Saldırganları azmettiren Muhammed Can S., 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' diyerek tehditler savurdu" dedi. Ebubekir Baran'ın Haziran ayında eski eşi Sema Nur S.'nin ölümüyle sonuçlanan süreçte hedef alınarak, kayınbiraderi tarafından kaldırım taşıyla saldırıya uğradığı öğrenildi.
TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, 18 Eylül Perşembe günü saat 10.30 sıralarında Bahçelievler'deki Bakırköy Adliyesi Ek Binası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayeti için 5. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası Ebubekir Baran ve ailesi, vefat eden eski eşi Sema Nur S.'nin annesi Şenses S. (47), kızkardeşi Seda Nur S. (24) ve yakınlarıyla koridorda karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda karşı tarafın yakınları olduğu iddia edilen Ş.S.T. ile S.A., Ebubekir Baran'ın ağabeyi Mehmet Baran'a yumruk attı. Koridorun karıştığı kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Taraflar ardından adliyeden ayrıldı.
KAYINBİRADERİ DIŞARIDA TEHDİT ETTİ
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından dışarı çıkan Ebubekir Baran, burada eski eşinin kardeşi Muhammed Can S. (21) tarafından 'Sizin hepinizi öldüreceğim, kefenlerinizi hazırlayın' sözleriyle tehdit edildiğini iddia etti. Baran'ın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"DAYISININ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANMASI SÜRÜYOR"
Ebubekir Baran, "Evet, 18 Eylül'de Bakırköy'de velayet davamız vardı. Çocuğumun geçici velayeti anneanneye verilmişti. Mahkemede sürekli talep ettiğimiz ve davanın en başından beri defalarca belirttiğimiz üzere, ailenin madde ticareti yaptığına ilişkin beyanlarımızı bildirmiştik. Bunun sonucunda yapılan araştırmalarda, 4.5 yaşındaki çocuğumla aynı evde yaşayan küçük dayısı Ahmet S.'nin 800 paket uyuşturucu madde, silahlar ve çelik yeleklerle suçüstü yakalanıp tutuklandığı tespit edildi. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılaması devam etmektedir. Bunların tamamı dosyada mevcuttur" dedi.
"GÖZALTINA ALINDILAR FAKAT SONRA SERBEST BIRAKILDILAR"
Baran, "Duruşmada savunmamı yaptım ve çocuğumun savunmasız olduğunu, bir an önce velayetin tarafıma verilmesi gerektiğini söyledim. Çocuğumun büyük tehlike altında olduğunu ifade ettim. Bu şekilde ailenin madde ticareti yaptığını belirttik ve duruşma tutanakları da buradadır. Savunmayı yaptığım anda, duruşma salonunda karşı tarafın ailesinden çocuğumun anneannesi ve teyzesi bulunuyordu.
Savunmamı yaptığım için hemen Muhammed Can S.'ye haber verildi. Muhammed Can S. her zaman yaptığı gibi uyuşturucu çetesinin üyelerini adliyeye gönderdi ve adliyede 16 yaşında 2 kişi aileme ve bana saldırdı. Abimi darbettiler. Bununla ilgili şikayetçi olduk. Saldırganlar adliye polisi tarafından gözaltına alındı fakat sonrasında serbest bırakıldı. Aylardır hala serbest bir şekilde dolaşmaktadırlar" ifadelerini kullandı.