İSKİ, Marmara'yı kirletmeye devam ediyor: Suyun rengi siyaha döndü

Kimyasal ve lağım atıkları CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ tarafından yeterince arıtılmadan dereye akıtılıyor. Kirlilik ve kimyasallar nedeniyle derenin suyu siyaha dönmüş vaziyette, kötü koku ise nefes almayı imkansız hale getiriyor. Derenin çevresi kaçak hafriyat döküm alanına çevrildi. İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulanmıştı ancak değişen bir durum olmadığı görülüyor.

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 12:14

Artan nüfus ve sanayileşen bölgeler nedeniyle derelere verilen kimyasal ve lağım atıkları, İSKİ tarafından yeterince arıtılmadan denize deşarj edildiği için Marmara Denizi gün geçtikçe kirleniyor. İSKİ Ambarlı ileri Biyolojik atık su artıma tesisine son 3 milyon Türk Lirası ceza kesilmişti, havadan çekilen son görüntüler ise bu cezanın ders olmadığı niteliğinde.

KÖTÜ KOKU NEDENİYLE NEFES ALMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Haramiderenin Marmara Denizi'ne kadar olan zehir akan yolculuğu havadan görüntülendi. Fabrikaların kimyasal atıklarını yeterince artırmadan dereye vermesiyle başlayan problem lağım ve moloz yığınlarının arasında devam ediyor. Kirlilik ve kimyasallar nedeniyle siyaha bürünen derenin yanında kötü koku nedeniyle nefes almak neredeyse imkansız durumda. Derenin çevresinde onlarca kontrolsüz kaçak hafriyat döküm alanı oluştu. Bazı alanlar vatandaşlarında çöplerini atmasıyla adeta çöp dağlarına döndü.

DEŞARJ EDİLEN SU DA SİYAH RENKTE AKIYOR

Ambarlı İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Artıma Tesisinde temizlenmesi gereken su, buradan Marmara denizine dökülüyor. Ancak tesisten deşarj edilen suyun da siyah renkte aktığı görülüyor.

İSKİ'YE 3 MİLYON 643 BİN 688 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan denize deşarj edilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL idari ceza uygulanmıştı. Ancak dron ile çekilen görüntüler, tesisin halen koyu renkli atık suyu deşarj ettiğini gösterdi.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Marmara Denizi'ne İSKİ tarafından deşarj edilen atık sular nedeniyle denizin rengi yine değişti. Havadan çekilen görüntüler ise kirliğin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

