Haberler

Yaşam Haberleri

Yaşama sevinci sayesinde hem tedavi oluyor hem de eğitim alıyor

Yaşama sevinci sayesinde hem tedavi oluyor hem de eğitim alıyor

Ankara'da doğuştan serebral palsi tanısı bulunan 7 yaşındaki Hüseyin Gazi Köymen, hem Ankara Bilkent Hastanesi Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği'nde tedavi alıyor hem de hastane bünyesinde oluşturulan sınıfta hastanedeki arkadaşlarıyla birlikte eğitim görüyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Paylaş







Ankara'da doğuştan serebral palsi tanısı bulunan 7 yaşındaki Hüseyin Gazi Köymen, hem Ankara Bilkent Hastanesi Pediatrik Rehabilitasyon Kliniği'nde tedavi alıyor hem de hastane bünyesinde oluşturulan sınıfta hastanedeki arkadaşlarıyla birlikte eğitim görüyor. Hastanede görevli öğretmenler tarafından ilkokul birinci sınıf düzeyinde derslere alınan Hüseyin, kısa sürede okuma yazmayı öğrenmenin sevincini yaşıyor. Köymen, okumayı öğrendiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Tüm çocukların benim gibi okuyacağına inanıyorum" dedi.



Serebral palsili Hüseyin Gazi Köymen, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gördüğü tedavi nedeniyle gidemediği ilkokula hastane sınıfında başladı. Okuma yazmayı burada öğrendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN