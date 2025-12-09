Haberler

Reyhanlı’da 10 yaşındaki Amir’i gömen dayı tutuklandı!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Hatay Reyhanlı'da 3 gündür kayıp olarak aranan ve vicdansız dayısı tarafından taşla başından yaralanarak toprağa gömülen Suriye uyruklu 10 yaşındaki Amir Alcedduh'un, hastanede yapılan ameliyatının başarılı geçmesiyle sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde bulunduğu sırada ekiplerle konuşan talihsiz çocuğun, okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyleyerek su istedi. Vicdanız dayı M.E., tutuklandı. Baba Muhammed El Cedduh, "Dayının neden böyle yaptığını biz de bilmiyoruz. Caninin en ağır cezasını almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

