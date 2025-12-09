Ölü denilen bebek defin yolunda ağladı! Aile ihmalle suçladı: Savcılık takipsizlik kararı verdi

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 14:39

Adana'da 5 aylık hamile Melek Sert'in (37) normal doğumla dünyaya getirdiği ancak 'öldü' denilen bebeğinin defin öncesi yaşadığı anlaşıldı. 1 hafta boyunca yoğun bakımda kalan ancak hayata tutunamayan bebek için ailesi, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, hastane ve personelinin ihmali olmadığını belirtip, dosyada takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz ettiklerini belirten baba Hasan Sert, " Tekrar şikayetçi oldum. İhmali olduğunu düşündüğüm personelin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

ÖLÜM RAPORU DÜZENLENDİ

Yüreğir ilçesinde yaşayan 5 aylık hamile Melek Sert, 27 Aralık 2021'de sancı ve kanama şikayetiyle Yüreğir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bir süre tedavi edilen Sert, 30 Aralık'ta taburcu edildi. Ertesi gün yeniden rahatsızlanınca Marsa Kadın Doğum ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı. Melek Sert'in durumu, 2 Ocak saat 12.40'ta ağırlaştı. Düşük yaptığı belirtilen Sert'in karnındaki 5 aylık bebek, normal doğumla alındı. 2 çocuk sahibi Melek ve Hasan Sert çifti, bebeklerinin öldüğü haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Erkek bebek için ölüm raporu düzenlenip, kefenleme işlemi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi.