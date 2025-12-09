Japonya da 7.6 ile sallandı! Tsunami uyarısı geldi

Haberler

Türkiye'de dün eş zamanlı depremler yaşandı. Sarsıntıların merkez üssü Akdeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ydi. Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde önceki gece 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından dün de Serik 4.9 ile sallandı. Vatandaşlar korkuyla dışarı fırladı. Prof. Dr. Ramazan Özçelik "Antalya'nın kent merkezini tehdit eden aktif faylar yok. Ancak Fethiye'den Burdur ve Isparta'ya doğru uzanan faylar önemli" dedi. Antalya'nın ardından dün de eş zamanlı olarak Balıkesir Bigadiç, Kırşehir ve Malatya Yeşilyurt da sallandı. Bu arada Japonya'nın Misawa bölgesinde dün 7.6'lık deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapıldı.

