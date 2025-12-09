Haberler

Hizmet durdu maaş da yok... Çıplak ayak eylem yaptılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları, kasım ayı maaşlarını eksik yatırılması, maaşa ilave sosyal haklarının ise 4 aydır ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı, çıplak ayak eylemi yaptı.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İZELMAN, İZNERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve EGEŞEHİR çalışanları, kasım ayı maaşlarını eksik yatırılması, maaşa ilave sosyal haklarının ise 4 aydır ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı, çıplak ayak eylemi yaptı. Genel İş İzmir Şubeleri binası önünde bir araya gelen işçiler, "Çıplak maaşa karşı çıplak ayak ile yürüyoruz" pankartı açtı, slogan attı. İşçiler ayakkabılarını ve çoraplarını çıkararak Mürselpaşa Bulvarı'ndan Kültürpark 9 Eylül Kapısı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında işçiler, ellerindeki ayakkabıları salladı. İşçiler, belediye yönetimiyle aylardır görüşmelerini sürdürdüklerini ancak somut bir ödeme takvimi alamadıklarını belirterek, "Çalışanlar bilinçli olarak sokağa itmiştir" ifadelerini kullandı.



Çöp dağları biriken, altyapı çalışmaları duran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maaşlar da ödenemiyor. 5 büyükşehir iştiraki çalışanları belediyeyi çıplak ayakla protesto etti. İşçiler seslerini duyurmak için 5 günlük eylem planı hazırladı.

