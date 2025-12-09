Haberler

Girişimcilik dünyası İstanbul’da buluşuyor

Yarın sekizinci kez kapılarını açacak Take Off İstanbul, 40 ülkeden 500’ü aşkın girişimin ve 260’tan fazla yatırımcının katılımıyla gerçekleştirilecek

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Bölgenin en büyük teknoloji ve girişimcilik etkinliği olan Take Off İstanbul, bu yıl 8'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 10–11 Aralık tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek zirve, TEKNOFEST çatısı altında; T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde yürütülen bölgenin en kapsamlı inovasyon ve girişimcilik platformu olarak konumlanıyor. Zirve öncesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Take Off Girişim Zirvesi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknoloji Girişimciliği Daire Başkanı Kadir Dikili ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Danışmanı Ahmet Cüneyt Selçuk katıldı. Toplantıda 2025 yılına ilişkin yenilikler, küresel katılımın kapsamı ve bu yıl hayata geçirilen iş birlikleri paylaşıldı.

REKOR KATILIM

Bu yılki zirve, uluslararası katılım açısından da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek buluşmada 40 ülkeden 500'ü aşkın girişim, 260'tan fazla yatırımcı, 85 partner ve 12 sponsor kurum yer alacak. İspanya, Bangladeş, Kuzey Makedonya ve Özbekistan gibi ülkeler, oluşturdukları pavilyonlarla kendi ekosistemlerinin öne çıkan startuplarını İstanbul'a taşıyarak zirveye güçlü bir uluslararası boyut kazandıracak.



KIMLER KATILACAK?

Bu yılın konuşmacıları arasında T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zekâ alanındaki global çalışmalarıyla tanınan Steve Nouri, Turkcell CEO'su Dr. Ali Taha Koç, ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol, Xatoms'un kurucusu Diana Virgovıcova, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Hepsiburada CTO'su Alexey Shevenkov, Uber Türkiye Genel Müdürü Ludovic Georges, A+ Next Center'dan Alex Jin ve Monster Bilgisayar'dan İlhan Yılmaz bulunuyor.