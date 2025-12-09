Fintek şirketlerine yatırımlar artıyor: Türkiye 234 milyon dolardan fazla hacme ulaştı

Haberler

09 Aralık 2025

Türkiye'de girişim sermayesi yatırımları yılın üçüncü çeyreğinde Fin- Tek, oyun ve robotikte yoğunlaştı. KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan "Türkiye Startup Yatırımları" raporuna göre, küresel girişim sermayesi yatırımları 7 bin 579 işlemde toplam 120.7 milyar dolarlık hacim oluşturdu. Üçüncü çeyrekte 121 işlemle 234.6 milyon dolarlık hacme ulaşan Türkiye girişimcilik ekosistemi ise bir önceki çeyreğe göre işlem adedi yönünden artış kaydetti. Erken aşama yatırımlar, 155.5 milyon dolarlık hacimle toplam işlem hacminin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturdu ve işlem hacminden en büyük payı aldı. Bunu yüzde 25.6'lık pay ile startup satın alımları takip etti. Tohum aşaması yatırımlar toplam işlem hacminin yüzde 8.1'ini oluşturmasına rağmen işlem adedi bazında en yüksek paya sahip oldu. Rapora göre, en büyük 10 yatırım işleminin 5'i erken aşama, 3'ü ise tohum aşaması yatırımlardan oluştu^.

