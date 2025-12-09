Haberler

Yaşam Haberleri

Ceza isyanı: 15 yıl yetmez!

Ceza isyanı: 15 yıl yetmez!

İrem Karatutlu, kazada iki bacağını kaybetti. Protezle hayata tutunan Karatutlu, şoför hakkında istenen 15 yıla kadar hapis cezasını az bularak tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Paylaş







Gaziantep'te 26 Temmuz'da Mehmet Acet (28) yönetimindeki TIR, yol kenarındaki araçlara çarptı. Mehmet Mesut Karslıoğlu'nun ölümüne, fitness eğitmeni İrem Karatutlu (25) ile Ali Demirci'nin de yaralanmasına yol açtı. Karatutlu, diz altından iki bacağını kaybetti. Kazayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda Acet'in ağır ihmal ve ihlali olduğu belirtildi. Soruşturma sonunda tutuklu Acet hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Protez bacakları ile hayata tutunmaya çalışan İrem Karatutlu, çok sevdiği işi fitness eğitmenliğine devam etmek istiyor. Şoför için istenen cezanın az olduğunu belirten Karatutlu, "İnsanın canı bu kadar ucuz değil. Bu suçun cezası bu kadar hafif olamaz" diye isyan etti.



İrem Karatutlu, kazadan önce eşi Kadir'le fitness eğitmenliği yapıyordu. Protezle antrenmanlara başlayan genç kadın, yeni hayatına adapte olmaya çalışıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN