Caretta yuvaları ezildi: 'Kaybolabilirlerdi'

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Antalya'nın Belek sahillerindeki bazı oteller, nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı da olan kumulları iş makineleriyle ezdi. Büyük tepki çekti. Görevli otel personeli, kumulların kış döneminde dalgalarla denize gidip kaybolacağı endişesiyle bu çalışmanın yapıldığını belirtti. Doç. Dr. Güray Doğan, Kıyı Kanunu'na göre bu kumulların hiçbir şekilde elden geçirilmemesi gerektiğini ifade etti. "Hele iş makineleriyle kesinlikle bir işlem yapılmamalı. Bahsi geçen bölgede kumulların toplanması doğal yaşamı olumsuz etkiliyor" dedi.

