Haberler

Yaşam Haberleri

Beykoz’da tartışma kanlı bitti: Vural A. Yusuf Emir Güner’i tabancayla öldürdü!

Beykoz’da tartışma kanlı bitti: Vural A. Yusuf Emir Güner’i tabancayla öldürdü!

İstanbul Beykoz’da arkadaşı Vural A.’nın (33) evine tadilat için giden Yusuf Emir Güner (26) arkadaşının kız kardeşiyle gönül ilişkisi ortaya çıkınca tartışmaya başladılar. İkili arasında büyüyen kavgada Vural A., Güner’i tabancayla vurarak öldürdü.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Paylaş







İstanbul Beykoz'da arkadaşı Vural A.'nın (33) evine tadilat için giden Yusuf Emir Güner (26) arkadaşının kız kardeşiyle gönül ilişkisi ortaya çıkınca tartışmaya başladılar. İkili arasında büyüyen kavgada Vural A., Güner'i tabancayla vurarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipler olay yerinde bulunan ruhsatsız silahı muhafaza altına alırken, yaralı olarak hastaneye götürülen şüpheli Vural A. ve silahın sahibi amca Şaban A. gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN