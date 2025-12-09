Haberler

Başkan Erdoğan açıkladı: Ticarette hedef 10 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuştu. İki lider resmi karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçildi. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada görüşmede savunma sanayinde ortak üretim projelerinin değerlendirildiğini ve 28 ortak adımın hayata geçirildiğini açıkladı. Erdoğan, “Macaristan ile ticaret hedefimizi 10 milyar dolara çıkarıyoruz” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Enerji ulaştırma, ticaret ve savunma alanlarında işbirliğimizi güçlendirme irademizi teyit ettik.

Macaristan ile 6 milyar dolar olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma konusunda mutabık kaldık.

Ukrayna konusunda en başından bu yana adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik.



İLİŞKİLER GELİŞECEK

Macaristan Başbakanı Orban ise "Türk dünyasıyla ilişkimiz çok büyük önem arz etmekte. Macaristan'ı çevreleyen dünyaya baktığımda gerçekten çabalayan dünya olarak Türk Dünyasını görüyorum, öne çıkan ve güçlenen" diye konuştu.



SURİYE'DE DESTEK SÜRECEK

Suriye'de devrimin birinci yılı nedeniyle mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışın sağlanması için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

FİLİSTİN DAVAMIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan Oscar ödüllü "No Other Land (Başka Toprak Yok)" filminin yönetmeni Basel Adra'yı kabul etti. İsrail işgalinin en azgın halinin, El-Halil'in güney tepelerinde yaşandığını belirten Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını söyledi. Başkan Erdoğan, Türkiye olarak her zaman Filistin halkının yanında olacaklarını kaydetti.



İŞGALİN VAHŞİ YÜZÜ

En İyi Belgesel Oscar"ını alan yapım, Berlinale'de de "En İyi Belgesel" ve "Panorama İzleyici Ödülü"nü kazanmıştı. Belgeselin ekiplerinden Filistinli aktivist Avde Hadalin, İsrailli yerleşimcinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.



DÜNYAYI BİRLİKTE KORUYACAĞIZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması"na ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından, şu ifadelere yer verdi: Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde hayata geçirilen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması, gençlerimizin çevreye dair duyarlılığını derinleştiren önemli bir adımdır. Bu yarışmanın, çocuklarımızın dünyayı korumaya yönelik fikirlerini görünür kılacağına; sürdürülebilir yaşam kültürüne yeni bir soluk getireceğine inanıyorum.

