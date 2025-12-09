takvim-logo

70 yaşında lise mezunu: 3 dil biliyor

Afyonkarahisar'da yaşayan evli ve bir çocuk babası Sezai Aytekin (70), İsviçre'den emekli olduktan sonra 20 yıl önce memleketine döndü. İngilizce, Almanca ve Portekizce bilen Aytekin, kokartlı rehber olabilmek için liseyi bitirmeye karar verdi.

Afyonkarahisar'da yaşayan evli ve bir çocuk babası Sezai Aytekin (70), İsviçre'den emekli olduktan sonra 20 yıl önce memleketine döndü. İngilizce, Almanca ve Portekizce bilen Aytekin, kokartlı rehber olabilmek için liseyi bitirmeye karar verdi. Açık öğretim lisesini bitirip diplomasını alan Aytekin, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

