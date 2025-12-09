Haberler

70 yaşında lise mezunu: 3 dil biliyor

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025

Afyonkarahisar'da yaşayan evli ve bir çocuk babası Sezai Aytekin (70), İsviçre'den emekli olduktan sonra 20 yıl önce memleketine döndü. İngilizce, Almanca ve Portekizce bilen Aytekin, kokartlı rehber olabilmek için liseyi bitirmeye karar verdi. Açık öğretim lisesini bitirip diplomasını alan Aytekin, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyor.

