Patnos’ta kaybolan altın bileklik jandarma sayesinde bulundu!
Ağrı Patnos'ta Mesut Bilgiç'in eşi kendisine ait altın bilekliğini kaybedince aile büyük üzüntü yaşadı. Kaybın duyurulması sonrası sevindirici haber kısa sürede geldi. Bilekliği bulan kişinin konuyu jandarma ekiplerine iletmesi üzerine, Patnos Jandarma Komando Tugayı'nda görevli personel Alperen Çevik, bilekliği teslim alarak sahibine ulaştırdı. Bilekliğin yeniden bulunması, ailede büyük sevince neden olurken, gösterdiği duyarlılık nedeniyle jandarma personeli Alperen Çevik'e teşekkür edildi.