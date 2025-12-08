Haberler

Elazığ’da kaybolan Yağmur Utku bulundu! Genç kız çarşıda polis tarafından teslim edildi!

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

Elazığ'da önceki gün 18 yaşındaki Yağmur Utku, ekmek almak için evden çıktı. Geri dönmedi. Yakınları, Utku'yu arayıp bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar sonrası harekete geçen ekipler, gen ç kızı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda kayıp Utku, çarşı merkezinde polis ekipleri tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

