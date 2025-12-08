Haberler

Adli emanette 147 milyonluk vurgun! Şafak operasyonunda 10 kişi gözaltında!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli emanet deposunda ortaya çıkan 147 milyon liralık vurgunun ardından polis, dün 17 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Milyonluk vurgun sonrası yurt dışına kaçan depo görevlisi Erdal Timurtaş’ın izini süren ekipler, soygunun ardından harekete geçen aile bireylerini ve işbirlikçilerini mercek altına aldı.

Giriş Tarihi: 08 Aralık 2025

ALAN VE TAŞIYALAR TESPİT EDİLDİ

Kamera görüntüleri incelendiğinde, çalınan altınların taşındığı araca eşlik eden bir şüpheliyle, altınların bir kısmını teslim almaya gelen başka bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi emniyete götürüldü. Timurtaş'ın bağlantılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

