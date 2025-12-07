Haberler

Yaşam Haberleri

Eşiyle tartışıp kanala uçan Gürsel Doğan eşinin cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Eşiyle tartışıp kanala uçan Gürsel Doğan eşinin cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi

Antalya'da yaşayan Hatice Doğan, evde eşi Gürsel Doğan ile tartıştı. Kadın, öfkeyle cipe binerek evden uzaklaştı. O sırada Hatice Doğan’ın kullandığı cip kaza yapıp kanala uçtu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Paylaş







Antalya'da yaşayan Hatice Doğan, evde eşi Gürsel Doğan ile tartıştı. Kadın, öfkeyle cipe binerek evden uzaklaştı. O sırada Hatice Doğan'ın kullandığı cip kaza yapıp kanala uçtu. Kadın yaşamını yitirirken, acı haberi alıp kaza yerine giden koca eşinin cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi. Gülsel Doğan, "Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN