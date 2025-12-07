Haberler

Erzin’de dehşet: Cani koca banyo kazısında eşinin cesedini sakladı!

Hatay Erzin’de Meliha Sarıkaya’ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

Hatay Erzin'de Meliha Sarıkaya'ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Sarıkaya çiftinin evine giden ekipler, Bekir Sarıkaya'ya eşinin nerede olduğunu sordu. Bekir Sarıkaya'nın iddiaya göre çelişkili ifadeler vermesi üzerine evde inceleme yapan jandarma, kan izlerini ve banyonun kazıldığını tespit etti. Banyodaki kazılan alanı açan ekipler, Meliha Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Şüpheli Bekir S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Bekir S.'nin, Meliha S. ile ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi.

